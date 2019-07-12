《經濟通通訊社１２日專訊》標普大中華區企業評級董事總經理兼首席評級官Ｃｈｒｉｓｔ
ｏｐｈｅｒ Ｌｅｅ表示，中美貿易戰將削弱內地企業信貸，雖然直接的影響可控，但消費者信
心可能因而受影響。
對於內地企業債務違約情況，他指最近的違約情況反映出內地政府對國有企業的支持已經有
所減弱，預料企業違約的情況將會增加，並會由私人企業蔓延至國企。
他又提到，內地去年致力打擊影子銀行，很多企業都由影子銀行轉移至傳統銀行。而早前包
商銀行被接管的事件，反映區域性銀行對較小型的民企在風險管理上或將帶來挑戰。（ｓｋ）
12/07/2019 15:35
【貿易開戰】標普：中美貿戰直接影響可控，惟可能影響消費者信心
《經濟通通訊社１２日專訊》標普大中華區企業評級董事總經理兼首席評級官Ｃｈｒｉｓｔ
ｏｐｈｅｒ Ｌｅｅ表示，中美貿易戰將削弱內地企業信貸，雖然直接的影響可控，但消費者信
心可能因而受影響。
對於內地企業債務違約情況，他指最近的違約情況反映出內地政府對國有企業的支持已經有
所減弱，預料企業違約的情況將會增加，並會由私人企業蔓延至國企。
他又提到，內地去年致力打擊影子銀行，很多企業都由影子銀行轉移至傳統銀行。而早前包
商銀行被接管的事件，反映區域性銀行對較小型的民企在風險管理上或將帶來挑戰。（ｓｋ）
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