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12/07/2019 16:30

【貿易開戰】標普料全球利率持續下跌，中美貿易戰關鍵在於科技

　　《經濟通通訊社１２日專訊》標普全球評級亞太區首席經濟學家Ｓｈａｕｎ　Ｒｏａｃｈｅ
表示，全球中性利率及實際利率持續下跌，並且上升空間不大。他指，中美貿易戰下，製造業投
資增速放緩，預計主要經濟體的政策利率會繼續下調。
　　他認為，利率持續低位，好處是可以延長經濟周期中的擴張，但他亦指出若利率太低，當下
次經濟衰退來臨，央行或要考慮其他政策，甚至可能要實行量化寬鬆。
　　中美貿易戰方面，他強調關鍵並非只在「貿易」，而在於「科技」。他表示，關稅並非美國
所採取的行動中最重要的，美國關鍵行動是限制中國穫得美國的技術，以及對中國實行出口限制
，使中國供應鏈較難從美國獲得原材料。他引述數據指，帶動中國經濟增長的主要因素是以科技
帶動的生產效率提升，強調科技行業對中國經濟發展至為重要。若美國放緩對中國的技術轉移，
中國的生產效率以致經濟增長亦會放緩。
　　他又指，中國科技消費品行業出口商的供應鏈仍然依賴外國企業，而中國希望發展高增值行
業並沒有問題，但中國在實現此目標時使用的策略，如對企業的補助及貿易壁壘等使外國企業感
被排擠。
　　他預計，中國未來會保留人民幣兌美元匯率彈性，短期內可彌補關稅帶來的影響，但長期可
能導致人民幣匯率被高估，令資本貶值。（ｔｆ）

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