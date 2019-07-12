【企業盈喜】中國建材（３３２３）料中期盈利按年升逾５０％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國建材（０３３２３）預期今年６月底止六個月盈利將按年

增加超過５０％，主要由於集團按公允值於損益帳確認的金融資產公允價值大幅增加和集團主要

產品水泥的價格上漲及銷量增加。（ｊｏ）

