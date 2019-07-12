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即市新聞

12/07/2019 16:01

【本港樓市】中原ＣＣＬ創新高後按周回落０﹒３８％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ繼上周升至１９０﹒４８點創新高後
，最新報１８９﹒７７點，按周回落０﹒３８％，仍為歷史次高。中原地產研究部高級聯席董事
黃良昇指出，四大整體指數今周齊跌，兼重返六周前美國調高中國商品入口關稅當周水平，是啟
德商業地王撻訂後首周市況。
　　ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）結束三周連升，當中ＣＣＬ及ＣＣＬ（
中小型單位）上周創新高後今周正常回軟，但不是樓價轉勢下調的訊號。

＊樓價料短暫反覆，波幅擴大＊

　　近六周計，ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）錄得三次齊升，三次齊跌，
分別升０﹒１８％、跌０﹒０８％及０﹒０２％，兼同樣於１９０點附近爭持。相信未來數周，
樓價持續短暫反覆，波動可能擴大，但不代表升跌走勢。而聯儲局放風可能減息，對樓價的影響
將於８月初ＣＣＬ開始反映。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９１﹒２４點，按周跌０﹒１８％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１８９﹒５３點，按周跌０﹒３５％。ＣＣＬ（大型單位）報
１９０﹒９３點，按周跌０﹒５２％，連續六周一升一跌，走勢反覆。自六周前中美貿易戰升級
後，四大整體指數出現兩次齊升，兩次齊跌，整體樓價走勢反覆。

＊九龍區樓價按周上升＊

　　本周四區指數兩升兩跌，是近六周計第三次出現。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８６﹒７３點
，按周升０﹒５４％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９９﹒５９點，按周升０﹒１２％，結束兩
周連跌。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７２﹒１１點，按周跌１﹒４２％，連升四周後正常回軟
。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９８﹒８４點，按周跌０﹒２０％，連升兩周後回軟，但仍為歷史
次高。
　　近六周計，新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ錄得四升兩跌，九龍
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ錄得三升三跌，港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ錄得兩升四跌。新界兩區表現較港九兩
區為佳，估計有剛需支持。（ｃｌ）

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