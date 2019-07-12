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12/07/2019 17:44

【本港經濟】金管局：６月份外匯基金境外資產增加５１１億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》金管局今日公布，６月份外匯基金的境外資產增加５１１億元
，至３６５３９億元。
　　貨幣基礎為１６３４５億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
　　外匯基金對香港私營部門的債權總額為２１６３億元。（ｃｌ）

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