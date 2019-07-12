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12/07/2019 17:19

【企業盈警】龍記（２５５）料中期溢利錄得４０％以上之減幅

　　《經濟通通訊社１２日專訊》龍記（００２５５）發盈警，預料截至今年６月底止中期溢利
金額預期較２０１８年中期溢利錄得４０％以上之減幅。２０１９年中期溢利金額減少乃主要由
於中國與美國的貿易戰加劇之負面衝擊仍然影響市場，而同時中國內銷市場相對淡靜。市場內總
訂單之減少加上相對固定的營運成本導致公司之收入及毛利率減少。（ｋｙ）

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