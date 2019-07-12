《小傳日記》減息預期仍熾熱，好友出擊又報捷！

《小傳日記》隔晚花旗國聯儲局主席鮑威爾繼續出席國會聽證會，佢表示維持經濟增長好重

要，加強咗孖屐對七月減息嘅預期。雖然６月嘅核心通脹出乎意料升至２﹒１巴仙，按月漲

０﹒３巴仙，接近年半高位，但都無阻花旗國孖屐再創新高，其中道指飆二百幾點收市，上到二

萬七關口。

不過，香江呢邊反應唔大，仲低開２９點。早段跌多少少見全日最低位２８３９９點後，本

地磚頭佬繼續炒減息，加上Ａ場轉強，內險內銀齊彈起，好快支持魚缸止跌回升，最多升１７２

點見２８６０３點，一度收復十天線（約２８５４１點）。

午後神州公布進出口數據，其中上半年對美貿易總額跌９巴仙。魚缸晏晝升幅收窄，全日埋

單只係升３９點報２８４７１點，十天線守唔住。成交較上日微跌７巴仙，有６２４億銀。

國貨報１０７８８，升４點或升唔夠半巴仙。藥股有回吐，石藥（０１０９３）瀉逾２巴仙

，報１２﹒５８銀，係全日表現最差嘅藍戰士。

Ａ場造好，上證指數報２９３０，升１２點或近半巴仙；深成指報９２１３，升６０點或近

１巴仙，兩市成交只有約３３００億人仔。

重磅股方面，大象（００００５）不動如山，報６５﹒２銀。生發發（００３８８）踢高近

１巴仙，報２７５﹒４銀。ＱＱ（００７００）挫近１巴仙，報３５５銀。神州移動

（００９４１）軟近半巴仙，報６９﹒９銀。ＡＩＡ（０１２９９）近日狀態回勇，飆逾１巴仙

，報８５﹒４５銀。建行（００９３９）連續兩日走高，揚近１巴仙，報６﹒２５銀。



＊神州供地多內房笑呵呵，物管好火熱遲買可能蝕＊



神州住屋孖屐又再熾熱起嚟，皆因近月各地土地孖屐減少限制，令一、二線城市出現供地潮

。喺噚日同一日，２０個城市一共推出４８塊地。成個板塊持續熱炒，磚頭佬當然

ｈａｐｐｙ，龍湖（００９６０）仲急升近半巴仙，報３１﹒１５銀，盤中高見３１﹒９銀，創

上市新高。綠城（０３９００）飆逾４巴仙，報６﹒２銀。新城發展（０１０３０）漲近８巴仙

，報７﹒５８銀。世房（００８１３）走高近２巴仙，報２３﹒５５銀。潤地（０１１０９）微

漲近半巴仙，報３４﹒７銀。

連日走高嘅物管股仍有資金追捧，新城悅（０１７５５）揚逾６巴仙，報７﹒１７銀，五連

升累漲逾四成一！龍頭碧桂園服務（０６０９８）續漲逾３巴仙，報１９﹒６２銀。雅生活服務

（０３３１９）踢高近１巴仙，報１６﹒３４銀。部分之前急漲嘅物管股就現獲利盤，佳兆業物

業（０２１６８）挫近２巴仙，報１５﹒６２銀。中奧到家（０１５３８）瀉近４巴仙，報

０﹒７４銀。今日新上市嘅物管新貴就報１﹒７２銀，較招股價１﹒２８銀高出三成四。



＊賭收料踢高金沙領風騷，參與科創板內險現反彈＊



美銀美林今日話馬交６月博彩收益按年增長近６巴仙好過預期之餘，預料中場博彩收益下半

年仲會維持１１巴仙嘅強勁增長，不過今日就得金沙（０１９２８）獨領風騷，踢高逾１巴仙，

報４０﹒４銀。銀娛（０００２７）亦走高近半巴仙，報５５﹒９銀。其他馬交濠賭佬都剎晒車

，美高梅（０２２８２）四連陰兼四連跌，撻低逾１巴仙，報１３﹒５４銀。澳博

（００８８０）五連陰兼五連跌，跣低近１巴仙，報９﹒０１銀。新濠（００２００）亦跣低逾

半巴仙，報１９﹒９４銀。

神州２７間保險公司參與科創板打新，加上有資金持續流入內險佬，佢哋今日大多數都蜈蚣

彈。太保（０２６０１）開大陽燭，鏟高近４巴仙，報３１﹒５５銀，係全日表現最好國貨佬。

國壽（０２６２８）踢高近２巴仙，報２０﹒２銀，曾經高見２０﹒４銀，上番百天線

（近２０﹒１銀），係全日表現最好藍戰士。新華保險（０１３３６）起哄近２巴仙，報

３７﹒８銀。太平（００９６６）跣低近１巴仙，報２１﹒８銀。財險（０２３２８）縮水近半

巴仙，報８﹒８９銀。



＊國家有補貼光伏高位現，迅銷業績靚股價真省鏡＊



神州要發展新能源，阿爺出曬「柯打」話超英趕美咁，啱啱國家能源局公布２０１９年光伏

發電項目國家補貼嘅競價結果，計劃將北京、天津等２２個省區市嘅３９２１個項目，納入

２０１９年國家競價補貼範圍。呢次光伏寶貝們都守得雲開見月明囉，信義光能（００９６８）

抽高近５巴仙，報３﹒７８銀。保利協鑫（０３８００）飛起逾３巴仙，報０﹒４５５銀。信義

能源（０３８６８）打和無升跌，報２﹒２１銀。熊貓綠能（００６８６）漲近１巴仙，報

０﹒２３２銀。

噚日迅銷（０６２８８）開開下市突然停牌，嚇死班缸友，原來係佢要公布首三季成績，好

彩純利按年都升７巴仙，今日股價都靚仔升近半成，報５０銀。安踏（０２０２０）早前被沽空

機構連番狙擊，今日股價依然穩守，升唔夠半巴仙，報５１﹒４５銀。申洲（０２３１３）微跌

逾半巴仙，報１０６﹒９銀。李寧（０２３３１）唔見咗近１巴仙，報１９﹒１４銀。普拉達

（０１９１３）早前遭大行唱淡，今日股價又潛水逾３巴仙，報２５﹒２銀。假期愉快，請請！



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