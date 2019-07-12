《真知灼見－溫灼培》聯儲局有減息壓力，可多留意澳加元

《真知灼見》美國以消費物價指數衡量的年通脹率，６月份按年上升１﹒６％，較５月的

１﹒８％升幅進一步回落，主要受到該月氣油及食品價格下跌所致。至於６月份核心年通脹率則

仍高企２﹒１％，較５月的２％還要高。由於聯儲局的通脹目標只為２％，以現時美國通脹水平

加上從本月初美國公布的就業報告觀察，美國的經濟並不弱。不過，從昨天（１１日）聯儲局主

席鮑威爾在國會聽證會上的講話，提及到中美貿易轉變對美國經濟帶來的下滑風險，料本月底聯

儲局仍有機會減息以防止經濟下滑於未然，正因為此，料本月３１日於聯儲局議息會上很大機會

只減息２５個基點。據美元利率期貨價格變化顯示，市場估計本月底聯儲局減息２５個基點的機

會率依然為１００％，減半厘的機會卻只有１６％。但市場並沒有放棄聯儲局今年內減兩次息的

預期，料減兩次的機會率高達８９％。



＊澳元能否突破７１美仙惹關注＊



美國有減息壓力，使整體美元匯價回落，由於加拿大央行於周三（１０日）晚議息會上表明

暫無減息意向，另外由於澳洲央行今年６月及７月也已作出了兩次的連環減息，短期再減機會微

。預料這兩貨幣較可受惠於聯儲局的減息，現關注澳元短期能否突破７１美仙這長期下降阻力位

置。



＊金價短期１４５０美元料受阻＊



回看具避險功能的黃金。昨晚現貨金價重上１４００美元之上，相信是拜伊朗局勢再度緊張

所賜。早前英國於直布羅陀扣押了伊朗的運油輪，據英國國防部消息指，伊朗昨天（１１日）意

圖攔截一艘正通過霍爾木茲海峽的英國油輪以作報復，但英國海軍護衛艦駛至，並以機關炮對準

伊朗船隻，英國油輪才得以順利通過海峽。事件反映出中東局勢的緊張情況，金價往後走勢料可

受惠。

除了中東局勢外，投資者還要留意英國的「脫歐」進程，如英國在無協議下「脫歐」導致英

鎊大跌，當市場對主要貨幣英鎊也不信任，便惟有相信黃金。短期內，金價指術支持於１３８０

美元，阻力料於１４５０美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

