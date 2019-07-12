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12/07/2019 16:55

【減息將至】施羅德料聯儲局本月和９月將分別減息

　　《環富通基金頻道１２日專訊》施羅德首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ　Ｗａｄｅ表示，儘
管儘美國就業人口增長強勁和貿易談判樂觀的預期，令市場對聯儲局減息的預期降溫，但是，聯
儲局主席鮑威爾在國會的聽證會上暗示將會減息，可見聯儲局仍然擔心增長，而通脹將不會對寬
鬆政策構成障礙。
　　該行預期本月聯儲局會減息０﹒２５％，因經濟前景呆滯；料９月會再減息。這兩次的減息
將會為美國經濟下行的風險墊底。（ｈｏ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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