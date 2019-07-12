《經濟通通訊社１２日專訊》核心區甲廈租金高需求轉弱，而尖沙咀相對暢旺，指標商廈海
港城港威大廈連錄數宗租務，租客不乏知名機構。
市場消息指，其中一宗為永明金融大樓中高層單位，樓面面積約１萬平方呎，單位享有海景
，整體質素不錯，成交呎租達７０元。
據悉，新租客為小米（０１８１０）。該集團在港未有正式租用具規模寫字樓，如今租港威
大廈作總部。（ｈｌ）
12/07/2019 09:02
【本港樓市】傳小米租尖沙咀港威大廈萬呎作總部，呎租近７０元
《經濟通通訊社１２日專訊》核心區甲廈租金高需求轉弱，而尖沙咀相對暢旺，指標商廈海
港城港威大廈連錄數宗租務，租客不乏知名機構。
市場消息指，其中一宗為永明金融大樓中高層單位，樓面面積約１萬平方呎，單位享有海景
，整體質素不錯，成交呎租達７０元。
據悉，新租客為小米（０１８１０）。該集團在港未有正式租用具規模寫字樓，如今租港威
大廈作總部。（ｈｌ）
|國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
|樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
|FOCUS11/07/2019
【FOCUS】防禦股風光美股實弱? 鮑叔鴿化港銀或難跟
|生財有道11/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：抽中百威宜首掛日先套利
|生財有道11/07/2019
【外匯攻略】專家料鎊匯或見逾卅年低位 留學宜忍手兌鎊免破費
|國際動態11/07/2019
【英揆之爭】保守黨魁選舉辯論 約翰遜保優勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰