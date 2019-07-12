【本港樓市】傳小米租尖沙咀港威大廈萬呎作總部，呎租近７０元

《經濟通通訊社１２日專訊》核心區甲廈租金高需求轉弱，而尖沙咀相對暢旺，指標商廈海

港城港威大廈連錄數宗租務，租客不乏知名機構。

市場消息指，其中一宗為永明金融大樓中高層單位，樓面面積約１萬平方呎，單位享有海景

，整體質素不錯，成交呎租達７０元。

據悉，新租客為小米（０１８１０）。該集團在港未有正式租用具規模寫字樓，如今租港威

大廈作總部。（ｈｌ）

