《積金有道－劉家怡》了解強積金ＴＶＣ，助增退休儲備

《積金有道》自強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）於今年四月份推出以來，已經成為城中

熱話，漸為市民所認識和接受。積金局數字顯示，單計四月份新開立的ＴＶＣ賬戶便有逾

３４００個，供款額近２０００萬元，以我們公司為例，大部分ＴＶＣ客戶選擇一年供款

３６０００元，顯示市場反應積極正面。然而坊間亦存在一些有關ＴＶＣ的「迷思」，本欄在此

將為大家一一解答，讓大家可以更深入了解ＴＶＣ，協助大家積極考慮以此作為增加退休儲備的

工具。



＊迷思一：原本的自願性供款會自動扣稅？＊



有些市民誤以為隨著扣稅措施於今年四月份實行，自己原本所作的強積金自願性供款亦會自

動符合資格申請扣稅。事實上，大家如欲作ＴＶＣ供款，首先要開立一個獨立的ＴＶＣ賬戶，只

有向「ＴＶＣ賬戶」所作的供款才可申請稅務扣減，而由僱主或僱員向強積金供款帳戶所作的自

願性供款，或計劃成員所作的特別自願性供款，皆不適用於稅務扣減。若果大家希望享有相關扣

稅優惠，記得要先另外開設新的ＴＶＣ賬戶供款，這些ＴＶＣ供款才可申請稅務扣減。



＊迷思二：須於今年的報稅表中申報？＊



相信多數朋友已經準時遞交報稅表，有些朋友在遞交報稅表後才參與ＴＶＣ，他們豈不是錯

過了相關稅務優惠？大家請放心，相關優惠於２０１９╱２０課稅年度才開始生效，今年４月實

施後參與ＴＶＣ的市民可於明年填交相關課稅年度報稅表時作申報。



＊迷思三：ＴＶＣ最多可慳稅６萬元？＊



有不少人以為ＴＶＣ供款及合資格延期年金保費所提供的每年６００００元合計扣稅額上限

，等同每年最多可慳６００００元稅款，這概念並不正確。

ＴＶＣ供款與個人進修開支、認可慈善捐款、居所貸款利息等性質一樣，均是在計算薪俸稅

及個人入息課稅時的可扣除項目，這些項目的開支或支出並不是在應徵稅款中直接扣減。

因此大家可節省的稅款要視乎個人入息、所享有的扣除額及免稅額，以及ＴＶＣ供款及合資

格延期年金保費金額而定，目前ＴＶＣ供款及合資格延期年金保費合計可扣減應課稅入息上限為

６００００元，以現時累進稅率最高稅階１７％計算，每年最多可以節省１０２００元稅款。

ＴＶＣ作為強積金制度下增設的投資儲蓄工具，市民釐清了迷思後，不妨因應個人需要，嘗

試利用這個新措施，為自己未來退休儲蓄之餘同時慳稅，達到精明理財目標。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

