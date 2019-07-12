美減息預期未降溫，港股收升３９點報２８４７１，十天線得而復失

《經濟通通訊社１２日專訊》美國隔晚（１１日）公布的６月核心通脹創近一年半來最大升

幅，按月升０﹒３％，高於預期的０﹒２％，並較５月的０﹒１％有所增加，但並未改變美國聯

儲局本月減息的預期，道指標指再創收市新高。港股今早則輕微低開２９點，隨著Ａ股造好帶動

內險股上揚，加上本地地產股繼續有追捧，港股升幅不斷擴大，於中午收市前最多曾升１７２點

，高見２８６０３點，重上十天線（２８５４０點）。

午後多隻藍籌出現回吐，重磅股騰訊（００７００）及中移動（００９４１）捱沽，港股升

幅持續收窄，大部分時間升不足百點，最終全日收升３９點或０﹒１４％，報２８４７１點，十

天線得而復失。主板成交僅６２８﹒３８億元，較昨日減少７﹒４％。

國企指數報１０７８８，升４點或０﹒０４％。

上證綜指收報２９３０，漲１２點或０﹒４４％。深成指報９２１３，升６０點或

０﹒６６％。兩市全日成交僅３３００億人民幣，接近６月１８日創下的成交低位。



＊內險股領漲藍籌國指股，新城發展急升８％＊



Ａ股科創板開板在即，據統計共有２７隻中資險企參與，資金持續流入保險板塊，國壽

（０２６２８）升１﹒８１％，報２０﹒２０元，為表現最佳藍籌。太保（０２６０１）漲

３﹒６１％，報３１﹒５５元，為升幅最大國指股。平保（０２３１８）窄幅升０﹒１６％，報

９４﹒２５元。新華保險（０１３３６）走高１﹒８９％，報３７﹒８０元。財險

（０２３２８）軟０﹒４５％，報８﹒８９元。

內銀股亦普遍造好，建行（００９３９）升０﹒６４％，報６﹒２５元。農行

（０１２８８）漲０﹒３１％，報３﹒２６元。工行（０１３９８）揚０﹒１８％，報

５﹒５２元。中行（０３９８８）升０﹒３１％，報３﹒２６元。招行（０３９６８）漲

１﹒４５％，報３８﹒４０元。信行（００９９８）無升跌，報４﹒４５元。

內房股繼續有追捧，新城發展（０１０３０）急升７﹒９８％，報７﹒５８元。綠城中國（

０３９００）漲４﹒２％，報６﹒２元。時代中國（０１２３３）揚２﹒５０％，報

１４﹒７８元。龍湖（００９６０）升２﹒４７％，報３１﹒１５元，盤中高見３１﹒９０元兼

破頂。碧桂園（０２００７）逆市軟０﹒３５％，報１１﹒４２元。中海外（００６８８）無升

跌，報２８﹒７元。萬科（０２２０２）揚０﹒４８％，報３１﹒１５元。



＊物管股連日有買盤湧入，醫藥股內需股捱沽＊



物管股繼續受捧，新城悅服務（０１７５５）揚６﹒３８％，報７﹒１７元。彩生活

（０１７７８）升３﹒５５％，報５﹒８３元。永升生活服務（０１９９５）走高３﹒５５％，

報４﹒３８元。碧桂園服務（０６０９８）漲３﹒２６％，報１９﹒６２元，盤中高見

１９﹒７８元兼破頂。祈福生活服務（０３６８６）昨日飆近兩成三後，現回吐６﹒５８％，報

０﹒７１元。綠城服務（０２８６９）挫２﹒２１％，報６﹒６５元。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６５﹒２元。港交所（００３８８）升

０﹒７３％，報２７５﹒４元。騰訊跌０﹒６２％，報３５５元。中移動走低０﹒４３％，報

６９﹒９元。友邦（０１２９９）升１﹒３％，報８５﹒４５元。

醫藥股逆市受壓，石藥（０１０９３）跌２﹒４８％，報１２﹒５８元，為表現最差藍籌。

中生製藥（０１１７７）走低１﹒６２％，報８﹒５２元。三生製藥（０１５３０）急挫

４﹒９３％，報１３﹒５元，失守多條主要平均線。白雲山（００８７４）窄幅升０﹒２８％，

報３５﹒５５元。中國中藥（００５７０）跌３﹒４５％，報３﹒６４元。

內需股亦捱沽，潤啤（００２９１）走低３﹒２４％，報３５﹒８元，為跌幅最大國指股。

青啤（００１６８）跌１﹒２５％，報４７﹒５元。旺旺（００１５１）挫２﹒３８％，報

６﹒１５元。康師傅（００３２２）蒸發２﹒８５％，報１２﹒９６元。統一（００２２０）軟

１﹒１１％，報８﹒８９元。

中國農林低碳（０１０６９）急瀉５７﹒４５％，報０﹒０２元，為跌幅最大個股。中國全

通（００６３３）擬配售佔擴大後股本三成之新股，全日急升６０﹒５３％，報０﹒３０５元，

為升幅最大個股。（ｔｔ）

