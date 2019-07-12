【移交逃犯】蔣麗芸稱曾考慮提出設獨立委員會，惟憂再陷紛爭作罷

《經濟通通訊社１２日專訊》民建聯立法會議員蔣麗芸出席電視節目時透露，曾考慮提出成

立獨立調查委員會，調查反修例風波的來龍去脈，但因為憂慮會令議會再度陷入紛爭，因而作罷

。她認為，監警會只調查警察，某程度上比調查委員會更嚴厲。

出席同一節目的民主黨立法會議員尹兆堅就指，不介意獨立調查委員會調查整件事，除了警

察濫用暴力之外，也可以調查政府的缺失。（ｃｗ）（ｚｚ）

