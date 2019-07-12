《經濟通通訊社１２日專訊》民陣將會提出司法覆核，追究警方使用催淚彈驅散民陣已獲不
反對通知書的集會。民陣指於６月１２日舉行的和平集會被驅散前，並沒有收到警方任何口頭或
書面通知，要求主辦單位解散集會，而警方突然採用催淚彈驅散中信大廈附近的集會市民，險釀
成人踩人事故。
民陣指警方的行為違反武力指引，亦未能給出合法合理的解釋為何驅散民陣舉行的和平集會。
民陣指期望透過司法覆核，檢視警方是否有權力驅散合法集會。（ｈｍ）（ｚｚ）
12/07/2019 13:03
【移交逃犯】民陣將就警６１２驅散中信大廈外合法集會提司法覆核
《經濟通通訊社１２日專訊》民陣將會提出司法覆核，追究警方使用催淚彈驅散民陣已獲不
反對通知書的集會。民陣指於６月１２日舉行的和平集會被驅散前，並沒有收到警方任何口頭或
書面通知，要求主辦單位解散集會，而警方突然採用催淚彈驅散中信大廈附近的集會市民，險釀
成人踩人事故。
民陣指警方的行為違反武力指引，亦未能給出合法合理的解釋為何驅散民陣舉行的和平集會。
民陣指期望透過司法覆核，檢視警方是否有權力驅散合法集會。（ｈｍ）（ｚｚ）
|生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
|FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
|生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
|國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
|樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
|FOCUS11/07/2019
【FOCUS】防禦股風光美股實弱? 鮑叔鴿化港銀或難跟
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰