  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/07/2019 13:03

【移交逃犯】民陣將就警６１２驅散中信大廈外合法集會提司法覆核

　　《經濟通通訊社１２日專訊》民陣將會提出司法覆核，追究警方使用催淚彈驅散民陣已獲不
反對通知書的集會。民陣指於６月１２日舉行的和平集會被驅散前，並沒有收到警方任何口頭或
書面通知，要求主辦單位解散集會，而警方突然採用催淚彈驅散中信大廈附近的集會市民，險釀
成人踩人事故。
　民陣指警方的行為違反武力指引，亦未能給出合法合理的解釋為何驅散民陣舉行的和平集會。
民陣指期望透過司法覆核，檢視警方是否有權力驅散合法集會。（ｈｍ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
FOCUS11/07/2019
【FOCUS】防禦股風光美股實弱? 鮑叔鴿化港銀或難跟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金