【移交逃犯】民陣將就警６１２驅散中信大廈外合法集會提司法覆核

《經濟通通訊社１２日專訊》民陣將會提出司法覆核，追究警方使用催淚彈驅散民陣已獲不

反對通知書的集會。民陣指於６月１２日舉行的和平集會被驅散前，並沒有收到警方任何口頭或

書面通知，要求主辦單位解散集會，而警方突然採用催淚彈驅散中信大廈附近的集會市民，險釀

成人踩人事故。

民陣指警方的行為違反武力指引，亦未能給出合法合理的解釋為何驅散民陣舉行的和平集會。

民陣指期望透過司法覆核，檢視警方是否有權力驅散合法集會。（ｈｍ）（ｚｚ）

