【移交逃犯】政府稱從無定性暴動，民陣展警反對通知書證曾稱暴動

《經濟通通訊社１２日專訊》民陣今日見記者，公布在本月２１日發起集會，重申５大訴求

，集會地點正與警方溝通。

近日行政長官林鄭月娥和警務處處長盧偉聰一直強調，政府並沒有將「６１２衝突」定性為

暴動，民陣召集人岑子杰批評他們是向市民說謊。他展示出警方在６月１２日當晚，向民陣發出

其後兩天的反對集會通知書，上面清晰記錄了反對的原因是１２日當日所發生的衝突是「暴動」

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