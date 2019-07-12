《經濟通通訊社１２日專訊》民陣今日見記者，公布在本月２１日發起集會，重申５大訴求
，集會地點正與警方溝通。
近日行政長官林鄭月娥和警務處處長盧偉聰一直強調，政府並沒有將「６１２衝突」定性為
暴動，民陣召集人岑子杰批評他們是向市民說謊。他展示出警方在６月１２日當晚，向民陣發出
其後兩天的反對集會通知書，上面清晰記錄了反對的原因是１２日當日所發生的衝突是「暴動」
。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/07/2019 13:26
【移交逃犯】政府稱從無定性暴動，民陣展警反對通知書證曾稱暴動
《經濟通通訊社１２日專訊》民陣今日見記者，公布在本月２１日發起集會，重申５大訴求
，集會地點正與警方溝通。
近日行政長官林鄭月娥和警務處處長盧偉聰一直強調，政府並沒有將「６１２衝突」定性為
暴動，民陣召集人岑子杰批評他們是向市民說謊。他展示出警方在６月１２日當晚，向民陣發出
其後兩天的反對集會通知書，上面清晰記錄了反對的原因是１２日當日所發生的衝突是「暴動」
。（ｃｗ）（ｚｚ）
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