【移交逃犯】陳帆回應各區設「連儂牆」：若和平理性地表達會尊重

《經濟通通訊社１２日專訊》近日本港不同地區均有市民自發製作「連儂牆」，以貼上彩色

便利貼的方式表達對反修例風波的意見。運輸及房屋局局長陳帆表示，留意到香港各區都有這些

區域，會尊重市民以和平理性、不影響行人和衛生安排的情況下表達意見，呼籲有關人士應減少

對他人影響。

對於有不同意見的市民在上述地方發生衝突，陳帆指香港是多元包容的社會，希望大家以和

平理性的態度面對不同意見，現場人士亦不應用暴力解決問題。（ｃｗ）（ｚｚ）

