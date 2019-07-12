《經濟通通訊社１２日專訊》近日本港不同地區均有市民自發製作「連儂牆」，以貼上彩色
便利貼的方式表達對反修例風波的意見。運輸及房屋局局長陳帆表示，留意到香港各區都有這些
區域，會尊重市民以和平理性、不影響行人和衛生安排的情況下表達意見，呼籲有關人士應減少
對他人影響。
對於有不同意見的市民在上述地方發生衝突，陳帆指香港是多元包容的社會，希望大家以和
平理性的態度面對不同意見，現場人士亦不應用暴力解決問題。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/07/2019 15:48
【移交逃犯】陳帆回應各區設「連儂牆」：若和平理性地表達會尊重
《經濟通通訊社１２日專訊》近日本港不同地區均有市民自發製作「連儂牆」，以貼上彩色
便利貼的方式表達對反修例風波的意見。運輸及房屋局局長陳帆表示，留意到香港各區都有這些
區域，會尊重市民以和平理性、不影響行人和衛生安排的情況下表達意見，呼籲有關人士應減少
對他人影響。
對於有不同意見的市民在上述地方發生衝突，陳帆指香港是多元包容的社會，希望大家以和
平理性的態度面對不同意見，現場人士亦不應用暴力解決問題。（ｃｗ）（ｚｚ）
|生財有道12/07/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】達利食品股價落後博反彈，盈利能力強受益物價上升
|生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
|FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
|生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
|國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
|樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰