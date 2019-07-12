《經濟通通訊社１２日專訊》運輸及房屋局局長陳帆見記者時表示，香港的房屋供應緊拙，
是由於覓地需要很多時間，而「明日大嶼」是一個較長期方案，仍在進行中。他強調，當局不會
放棄任何短中長期可行的安排，至於時間表方面會先聆聽社會聲音、廣納民意後再作最後決定。
被問到會否加快有其他覓地措施，陳帆希望立法會財委會復會後，可盡快考慮橫洲項目。
（ｃｗ）（ｚｚ）
12/07/2019 15:56
【明日大嶼】陳帆：項目時間表會在廣納民意後作最後決定
《經濟通通訊社１２日專訊》運輸及房屋局局長陳帆見記者時表示，香港的房屋供應緊拙，
是由於覓地需要很多時間，而「明日大嶼」是一個較長期方案，仍在進行中。他強調，當局不會
放棄任何短中長期可行的安排，至於時間表方面會先聆聽社會聲音、廣納民意後再作最後決定。
被問到會否加快有其他覓地措施，陳帆希望立法會財委會復會後，可盡快考慮橫洲項目。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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