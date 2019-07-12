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12/07/2019 16:42

【移交逃犯】楊岳橋再去信林鄭促發同意書提域外法權草案到立會

　　《經濟通通訊社１２日專訊》公民黨楊岳橋今日再次去信行政長官林鄭月娥，請求盡快發出
書面同意，以讓他把《２０１９年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》提交立法會
，進入立法程序。
　　楊岳橋希望特首不忘初心，為台灣殺人案中的受害者家屬尋求公義。他指，在政府撤回逃犯
修例的二讀辯論後，域外法權草案是剩下的可行方案，如政府認為域外法權草案不可行，或因程
序問題未能及時通過，應盡快向公眾交代其他補救方案。（ｈｍ）（ｚｚ）

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