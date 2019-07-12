《鍾之日記》ＧＤＰ周一揭盅，中港魚缸小幅升



《鍾之日記》７月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國家統計局下周一（１５日）上午公布第二季和上半年中國國民生產總值（ＧＤＰ）及固定

資產投資等主要經濟數據。市場普遍預料在中美貿易戰的陰霾下，中國經濟前景不容樂觀，機構

普遍預期二三四季度ＧＤＰ增速均降至６﹒２％，全年增速亦為６﹒２％。中國經濟增長料將放

緩至至少２７年來最低，引發未來有更多刺激舉措出台的希望。

於Ａ股收市後，海關及人行公布最新６月數據。以美元計，６月出口同比由升轉跌１﹒３％

好過市場預期的下跌２％；進口同比下跌７﹒３％，遠差過預期的跌４﹒５％，但仍比上月跌

８﹒５％的跌幅有所收窄。

人行公布，６月末Ｍ２增長８﹒５％，增速與上月末持平，但低於市場預期的同比增

８﹒６％。６月人民幣貸款增加１﹒６６萬億元，少於市場預期的增１﹒７萬億元。



＊恆指十天線得而復失＊



美國隔晚（１１日）公布的６月核心通脹創近一年半來最大升幅，按月升０﹒３％，高於預

期的０﹒２％，並較５月的０﹒１％有所增加，但並未改變美國聯儲局本月減息的預期，道指標

指再創收市新高。港股今早則輕微低開２９點，隨著Ａ股造好帶動內險股上揚，加上本地地產股

繼續有追捧，港股升幅不斷擴大，午後多隻藍籌出現回吐，重磅股騰訊（００７００）及中移動

（００９４１）捱沽，港股升幅持續收窄，最終全日收升３９點或０﹒１４％，報２８４７１點

，十天線得而復失。主板成交僅６２８﹒３８億元，較昨日減少７﹒４％。



＊Ａ場全周累挫２﹒７％＊



滬深股市今早方向未明，滬綜指一度低見２９０５﹒８１點逼近二千九關，但盤中在保險及

化工板塊拉動下明確升勢，午後整固升幅，全日升０﹒４４％，報２９３０﹒５５點，但受累周

一Ａ股急挫回調，滬綜指全周仍累挫２﹒６７％。

投資氣氛慘淡受關注，兩市全日成交僅３３００億元人民幣，接近６月１８日創下的成交低

位；人民銀行連續第１５個交易日不開展逆回購，今日淨回籠１０００億元。



＊華為梁華信心喊話，手機設備股未見提振＊



被推上中美貿易戰前線的華為，市場關心美國禁令對公司帶來的實質影響，華為董事長梁華

今日在深圳舉行的新聞發布會上發表「信心喊話」，開篇便稱「我們一定可以活下來，而且一定

會活得愈來愈好」，強調華為面對外部壓力仍然能夠穩步前進。梁華又透露，月底華為將發布業

績，上半年業績是增長的，收入亦同樣有所增長。

梁華再度重申，反對美國將華為放入「實體清單」，因華為在全球服務了３０多億人口，美

國的決定非常不公正、不合適，且對美國很多企業亦不利。另外梁華又談到華為自主研發的「鴻

華為上半年業績增長並不超出市場預期，因為美國已於５月豁免華為受禁令制裁９０日，再

加上華為提前了採購大量零件「過冬」，而歐美各國仍未落實封殺華為５Ｇ產品，但隨著孟晚舟

案逐步推進，華為的冬天遠遠未有結束。

手機設備股走勢個別，舜宇光學（０２３８２）升１％，瑞聲科技（０２０１８）跌

０﹒５％，富智康集團（０２０３８）升１﹒２％，丘鈦科技（０１４７８）跌３﹒２％。另外

華為子品牌榮耀傳將推出首部智能電視產品，ＯＬＥＤ概念華顯光電（００３３４）今日急漲

１４﹒８％。



＊市傳百威亞太推遲定價，安樂工程首掛造好＊



全球最大啤酒生產商百威英博（ＡＢ ＩｎＢｅｖ）分拆的百威亞太（０１８７６），昨日

中午（１１日）截止認購。百威亞太原以每股４０－４７元招股，市場先有消息指，公司或以接

近下限定價；其後《路透》引述兩位知情人士報道，百威亞太不會按計劃於今日結束前定價。

百威亞太即使以下限定價，其集資規模仍有約８３億美元（約６５０﹒６１億港元）仍可超

越今年５月在美國紐交所上市的網約車優步（Ｕｂｅｒ），成為繼去年１０月軟銀首掛籌２３３

億美元後，全球最大宗ＩＰＯ。

與其他大型新股不同的是百威亞太今次並無引入基石投資者。知情人士指，市場反應良好，

增添了發行人的信心，而且不引入基石投資者，可讓公司在定價方面更具彈性，而此舉亦可提高

公司獲納入ＭＳＣＩ指數的機會。

百威亞太公開發售超額認購約１１倍，凍資金額約４４０億元。分析指出，環球經濟增長放

緩及貿易關係變得緊張，影響了市場對投資百威亞太的興趣，而百威亞太新股亦被視為估值偏高

；更令部分投資者卻步的是因為今次上市所得資金將用作為母公司減債。截至去年底，母公司的

的負債超過１０００億美元。百威亞太將於下周五（１９日）上市。

另一方面，今日首掛的４隻新股中，３隻造好。最受注視的莫過於律政司司長鄭若驊丈夫潘

樂陶旗下的安樂工程集團（０１９７７）。市場有聲音質疑該股股權高度集中，潘樂陶表示，對

相關問題「不清楚」，但指公司與其他上市公司的股權集中程度相若。安樂工程今日以低招股價

４﹒２％開市，但其後拗腰倒升，收市價較招股價高近３６％，不計手續費每手賺８６０元。

其他新股，主要在內地從事物管服務的和泓服務（０６０９３）收市較招股價升３４％，每

手賺８８０元。從事建築機械租賃業務的維亮控股（０８６１２）以高於招股價近４２％收市，

每手賺２３００元。而華檢醫療（０１９３１）收報３﹒０７元，與招股價持平。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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