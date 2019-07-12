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即市新聞

12/07/2019 09:12

【科創板】瀚川智能等７家公司今日申購

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》首批科創板的最後７家公司於昨日（１１
日）披露發行公告，並於今日迎來網上、網下申購。這７家公司分別為瀚川智能、嘉元科技、交
控科技、天宜上佳、沃爾德、航天宏圖和方邦股份。
　　根據發行公告，航天宏圖是遙感和北斗導航衛星應用服務商，本次發行價為每股１７﹒２５
元（人民幣．下同），對應市盈率４５﹒０２倍。方邦股份是專業性電子材料製造商，發行價為
每股５３﹒８８元，市盈率為３６﹒７９倍。天宜上佳是高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商，發
行價為每股２０﹒３７元，市盈率為３４﹒７４倍。交控科技從事城市軌道交通信號系統的研發
、關鍵設備的研制，發行價為每股１６﹒１８元，市盈率為３８﹒９９倍。沃爾德是超高精密和
高精密超硬刀具及超硬材料製品的生產商，發行價每股２６﹒６８元，市盈率為３２﹒１９倍。
瀚川智能主營裝配與檢測自動化設備，發行價為每股２５﹒７９元，市盈率為３９﹒６５倍。嘉
元科技主要從事各類高性能電解銅箔的生產和銷售，發行價為每股２８﹒２６元，市盈率為
３６﹒９８倍。
　　截止目前，科創板首批２５家上市企業的定價均突破了２３倍的市盈率。市場人士指，科創
板企業定價似乎「較高」，但是在虧損企業已經能夠上市的背景下，仍然以「市盈率」作為評判
定價高低的唯一標準，難免有刻舟求劍之意。

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