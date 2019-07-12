【駐滬專電】中國民航局支持上海提升航空樞紐地位

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》中國民航局昨日（１１日）與上海市政府

簽署《關於推進新時代上海民航高質量發展戰略合作協議》，加快上海國際航運中心和上海航空

樞紐建設。

根據協議，中國民航局將推進上海空域容量擴容和結構優化，提高上海兩機場時刻容量和航

班時刻供給，提升上海航空樞紐國際競爭力，改善上海航空樞紐營商環境，持續提升國際客貨中

轉便利度。

上海將加強民航華東空管能力建設，與民航部門共建上海民航職業技術學院，支持民航上海

適航審定中心能力建設、民航華東地區管理局在滬項目建設等。

