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12/07/2019 09:13

【駐京專電】李克強：確保２０３０年二氧化碳排放總量大幅下降

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強主持召開國家應對氣候
變化及節能減排工作領導小組會議，提出努力確保兌現對國際社會作出的２０３０年左右二氧化
碳排放總量達峰和強度大幅下降的承諾。
　　李克強表示，各部門要形成合力，深入推進節能減排工作。一要聚焦重點領域，大力推行工
業清潔生產、交通節能減排，結合城鎮老舊小區改造推進建築節能改造，繼續發展水電、風電、
太陽能發電等清潔能源。持續推動燃煤電廠和鋼鐵產能超低排放改造，促進工業爐窯全面達標排
放，加快補上污水、垃圾處理等基礎設施短板。深入開展全民節能減排低碳行動。
　　二要發展壯大節能環保產業，提高節能減排效率，培育新的增長點。加快突破清潔能源和低
碳領域的關鍵技術，做強節能減排裝備製造業，大力推行節能減排合同管理服務。推進政府等公
共機構執行節能產品強制採購制度。
　　三要更加注重運用經濟政策、法規標準等手段，調動各方面節能減排的內在積極性，不搞簡
單化處理和「一刀切」。健全促進綠色發展的價格等機制，推廣脫硫、脫硝電價成功經驗。加大
綠色金融支持。落實好促進節能減排相關稅收優惠政策。加快建立用能權、排污權和碳排放權交
易市場。構建節能減排的長效機制。

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