【駐京專電】駐中證監紀檢監察組集體約談發行部領導班子

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》駐中證監紀檢監察組在「不忘初心、牢記

使命」主題教育中，針對中證監證券發行審批領域問題多發的實際情況，近期集體約談中證監發

行部領導班子及相關處室負責人，就加強發行部黨風廉政建設、強化證券發行審批權力運行的監

督制約提出明確要求。

駐中證監紀檢監察組主要負責人表示，堅持刀刃向內，帶頭嚴格要求自己，不為任何企業和

個人通過任何形式干預、影響上市審批工作，同時就發行審批說情登記備案制度執行情況進行重

點監督。

