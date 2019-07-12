《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》駐中證監紀檢監察組在「不忘初心、牢記
使命」主題教育中，針對中證監證券發行審批領域問題多發的實際情況，近期集體約談中證監發
行部領導班子及相關處室負責人，就加強發行部黨風廉政建設、強化證券發行審批權力運行的監
督制約提出明確要求。
駐中證監紀檢監察組主要負責人表示，堅持刀刃向內，帶頭嚴格要求自己，不為任何企業和
個人通過任何形式干預、影響上市審批工作，同時就發行審批說情登記備案制度執行情況進行重
點監督。
12/07/2019 09:28
【駐京專電】駐中證監紀檢監察組集體約談發行部領導班子
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》駐中證監紀檢監察組在「不忘初心、牢記
使命」主題教育中，針對中證監證券發行審批領域問題多發的實際情況，近期集體約談中證監發
行部領導班子及相關處室負責人，就加強發行部黨風廉政建設、強化證券發行審批權力運行的監
督制約提出明確要求。
駐中證監紀檢監察組主要負責人表示，堅持刀刃向內，帶頭嚴格要求自己，不為任何企業和
個人通過任何形式干預、影響上市審批工作，同時就發行審批說情登記備案制度執行情況進行重
點監督。
|國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
|樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
|FOCUS11/07/2019
【FOCUS】防禦股風光美股實弱? 鮑叔鴿化港銀或難跟
|生財有道11/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：抽中百威宜首掛日先套利
|生財有道11/07/2019
【外匯攻略】專家料鎊匯或見逾卅年低位 留學宜忍手兌鎊免破費
|國際動態11/07/2019
【英揆之爭】保守黨魁選舉辯論 約翰遜保優勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰