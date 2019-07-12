【貿易開戰】海關：中美經貿摩擦對外貿帶來壓力，但影響總體可控

《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署新聞發言人李魁文表示，中美經貿摩擦給外貿帶來一

定壓力，但影響總體可控。盡管中美雙邊貿易數據有所下降，但中國外貿整體進出口數字依然保

持增長，全球仍高度看好中國市場的潛力。

據統計，今年上半年中國對美國進出口１﹒７５萬億元人民幣，同比下降９％，其中對美出

口１﹒３５萬億元，同比下降２﹒６％；自美進口３９９３﹒８億元，同比下降２５﹒７％；貿

易順差９５４８﹒１億元，擴大１２％。（ｃｔ）

