《經濟通通訊社１２日專訊》最新召開的國務院常務會議提出，國資劃轉社保基金全面推開
。中國財政預算績效專委會副主任委員張依群認為，從規模上看，根據２０１７年度國有資產管
理情況的綜合報告數據測算，按１０％比例，預計可劃轉國有資本達６萬億元人民幣，可以有效
緩解養老金不足問題，但從長期看還不足以完全彌補養老金缺口，未來還應以經濟發展為根本，
在養老金收繳和運營上做文章，才能逐步彌補養老金缺口。（ｃｔ）
12/07/2019 08:15
【政策解讀】國資劃轉社保基金全面推開，專家料規模或達６萬億元
《經濟通通訊社１２日專訊》最新召開的國務院常務會議提出，國資劃轉社保基金全面推開
。中國財政預算績效專委會副主任委員張依群認為，從規模上看，根據２０１７年度國有資產管
理情況的綜合報告數據測算，按１０％比例，預計可劃轉國有資本達６萬億元人民幣，可以有效
緩解養老金不足問題，但從長期看還不足以完全彌補養老金缺口，未來還應以經濟發展為根本，
在養老金收繳和運營上做文章，才能逐步彌補養老金缺口。（ｃｔ）
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