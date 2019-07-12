《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》周四引述美國財政部消息，否認財長努欽曾經鼓勵
華為供應商申請出口管制豁免。
美國商務部日前宣布，在不對國家安全構成威脅的情況下，美國政府將向尋求向華為銷售產
品的公司發放許可證。《華爾街日報》隨後報道，財長努欽鼓勵華為的供應商申請出口管制豁免
。報道認為努欽的做法，可能是向商務部施壓批出豁免以展示善意，加快中美貿易談判重啟的過
程。但財政部已經否認報道。美國總統特朗普上月宣布，美國公司將被允許向全球最大的電信設
備製造商華為銷售產品。（ｃａ）
12/07/2019 10:03
【華為風波】美財政部否認財長曾促企業尋求華為黑名單豁免權
《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》周四引述美國財政部消息，否認財長努欽曾經鼓勵
華為供應商申請出口管制豁免。
美國商務部日前宣布，在不對國家安全構成威脅的情況下，美國政府將向尋求向華為銷售產
品的公司發放許可證。《華爾街日報》隨後報道，財長努欽鼓勵華為的供應商申請出口管制豁免
。報道認為努欽的做法，可能是向商務部施壓批出豁免以展示善意，加快中美貿易談判重啟的過
程。但財政部已經否認報道。美國總統特朗普上月宣布，美國公司將被允許向全球最大的電信設
備製造商華為銷售產品。（ｃａ）
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