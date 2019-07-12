【數據前瞻】內地ＧＤＰ下周一揭盅，貿戰未明增速放緩情況或惡化

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局下周一（１５日）上午公布第二季和上半年中國國

民生產總值（ＧＤＰ）及固定資產投資等主要經濟數據。市場普遍預料在中美貿易戰的陰霾下，

中國經濟前景不容樂觀，第二季度ＧＤＰ的放緩情況可能會持續惡化。



＊調查：二季度ＧＤＰ增速或放緩至６﹒２％＊



《路透》的調查顯示，機構普遍預期，在中美貿易摩擦懸而未決、內外需走弱之下，二三四

季度ＧＤＰ增速料均降至６﹒２％，全年增速亦為６﹒２％；通脹預期則較前次調查上修至

２﹒３％，仍屬於溫和增長。

第二季ＧＤＰ增長率的預測平均值為６﹒２％，季度增長率為２７年來最低。首季ＧＤＰ增

長６﹒４％，與上季度持平，惟經濟學家對４至６月的增長率預測介乎６﹒１％至６﹒４％，反

映即使中美在６月底Ｇ２０峰會後重啟貿易磋商，但對於兩國貿戰關係將能否改善的預期，不少

經濟學家仍偏向審慎。

野村首席中國經濟學家陸挺表示，儘管政策空間更為有限，預計中國政府將在下半年加大刺

激措施力度，包括降低存款準備金率、放寬對房地產市場的限制等。野村預測２０１９年和２０

２０年國內生產總值（ＧＤＰ）年增長分別為６﹒１％和５﹒８％，２０２１年可能進一步放緩

至５﹒５％。

同樣不看好數據的還有申萬宏源證券，申萬認為，下半年內地固定資產投資增速或企穩於６

％左右，二、三季度出口增速雖仍承壓，但在加工貿易順差有所改善背景下，出口不會對

ＧＤＰ構成大的拖累，加之「減稅降費」措施對消費端帶來的改善，預計２０１９年全年內地

ＧＤＰ同比增速或為６﹒４％，其中，二至四季度單季ＧＤＰ分別為６﹒３％、６﹒５％和

６﹒５％。



＊財政部：有信心ＧＤＰ保持在６－６﹒５％＊



亦有機構對下半年形勢較為樂觀。中國銀行國際金融研究所就認為，隨著「六穩」政策加快

實施，加上低基數因素，預計中國經濟將在三季度企穩，全年ＧＤＰ增長６﹒４％左右。

中央官員也多次向市場派「定心丸」，國家財政部部長劉昆在米蘭出席活動時提到，有信心

內地能夠保持經濟增長在６－６﹒５％區間內。他又提到，保護主義可能損害全球經濟增長，中

國將繼續促進世界貿易組織、二十國集團等多邊組織的作用。（ｃａ）

