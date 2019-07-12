  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/07/2019 11:53

【數據前瞻】內地ＧＤＰ下周一揭盅，貿戰未明增速放緩情況或惡化

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局下周一（１５日）上午公布第二季和上半年中國國
民生產總值（ＧＤＰ）及固定資產投資等主要經濟數據。市場普遍預料在中美貿易戰的陰霾下，
中國經濟前景不容樂觀，第二季度ＧＤＰ的放緩情況可能會持續惡化。

＊調查：二季度ＧＤＰ增速或放緩至６﹒２％＊

　　《路透》的調查顯示，機構普遍預期，在中美貿易摩擦懸而未決、內外需走弱之下，二三四
季度ＧＤＰ增速料均降至６﹒２％，全年增速亦為６﹒２％；通脹預期則較前次調查上修至
２﹒３％，仍屬於溫和增長。
　　第二季ＧＤＰ增長率的預測平均值為６﹒２％，季度增長率為２７年來最低。首季ＧＤＰ增
長６﹒４％，與上季度持平，惟經濟學家對４至６月的增長率預測介乎６﹒１％至６﹒４％，反
映即使中美在６月底Ｇ２０峰會後重啟貿易磋商，但對於兩國貿戰關係將能否改善的預期，不少
經濟學家仍偏向審慎。
　　野村首席中國經濟學家陸挺表示，儘管政策空間更為有限，預計中國政府將在下半年加大刺
激措施力度，包括降低存款準備金率、放寬對房地產市場的限制等。野村預測２０１９年和２０
２０年國內生產總值（ＧＤＰ）年增長分別為６﹒１％和５﹒８％，２０２１年可能進一步放緩
至５﹒５％。
　　同樣不看好數據的還有申萬宏源證券，申萬認為，下半年內地固定資產投資增速或企穩於６
％左右，二、三季度出口增速雖仍承壓，但在加工貿易順差有所改善背景下，出口不會對
ＧＤＰ構成大的拖累，加之「減稅降費」措施對消費端帶來的改善，預計２０１９年全年內地
ＧＤＰ同比增速或為６﹒４％，其中，二至四季度單季ＧＤＰ分別為６﹒３％、６﹒５％和
６﹒５％。

＊財政部：有信心ＧＤＰ保持在６－６﹒５％＊

　　亦有機構對下半年形勢較為樂觀。中國銀行國際金融研究所就認為，隨著「六穩」政策加快
實施，加上低基數因素，預計中國經濟將在三季度企穩，全年ＧＤＰ增長６﹒４％左右。
　　中央官員也多次向市場派「定心丸」，國家財政部部長劉昆在米蘭出席活動時提到，有信心
內地能夠保持經濟增長在６－６﹒５％區間內。他又提到，保護主義可能損害全球經濟增長，中
國將繼續促進世界貿易組織、二十國集團等多邊組織的作用。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
FOCUS11/07/2019
【FOCUS】防禦股風光美股實弱? 鮑叔鴿化港銀或難跟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金