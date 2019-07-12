《經濟通通訊社１２日專訊》上交所將於７月２２日舉行科創板首批公司上市儀式。而對於
「科創板公司股票未來是否會納入ＭＳＣＩ指數系列」的疑問，ＭＳＣＩ回應稱，目前正在密切
關注科創板相關情況。
ＭＳＣＩ同時表示，對於計劃推出的ＭＳＣＩ中國ＥＳＧ指數（包括中國ＥＳＧ領導者指數
），目前還在和客戶協調之中。今年５月，ＭＳＣＩ如期擴容，１８隻創業板股首次納入。（ｃ
ａ）
12/07/2019 13:54
【科創板】ＭＳＣＩ回應科創板會否納入指數：正密切關注
《經濟通通訊社１２日專訊》上交所將於７月２２日舉行科創板首批公司上市儀式。而對於
「科創板公司股票未來是否會納入ＭＳＣＩ指數系列」的疑問，ＭＳＣＩ回應稱，目前正在密切
關注科創板相關情況。
ＭＳＣＩ同時表示，對於計劃推出的ＭＳＣＩ中國ＥＳＧ指數（包括中國ＥＳＧ領導者指數
），目前還在和客戶協調之中。今年５月，ＭＳＣＩ如期擴容，１８隻創業板股首次納入。（ｃ
ａ）
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