【聚焦人幣】周小川：中國需提前準備使人民幣成強勢貨幣

《經濟通通訊社１２日專訊》中國人民銀行前行長周小川近日表示，在科技發展全球化的趨

勢下，中國需要提前做好準備，防範虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ或未來的貨幣侵蝕，使人民幣成為一種

強勢貨幣。

周小川本周在北京舉行的「中國外匯管理改革與發展」研討會上發表主題演講時表示，經濟

金融危機不可避免，提前開展前瞻性研究，有利於中國提早準備，當經濟危機發生時，軟肋少一

些，問題少發生一些，這樣就能在經濟全球的競爭格局中取得優勢。

他認為，未來可能會出現更加國際化、全球化的一種貨幣，是一種強勢的貨幣，導致主要貨

幣和它產生兌換關係。這個東西並不一定是Ｌｉｂｒａ，但從最近幾年的趨勢看，會有不少機構

和人員試圖建立一種更有利於全球化的貨幣。在全球化時代，外匯管理面臨著Ｌｉｂｒａ等新生

事物帶來的挑戰。他指出，未來Ｌｉｂｒａ成功與否還不知道，但從最近幾年趨勢來看，有不少

機構正試圖建立這樣一種更全球化的貨幣，屆時就會出現強幣侵蝕弱幣的問題。這對人民幣和外

匯管理都是一個挑戰。

周小川指出，從本外幣一體化角度，中國需要未雨綢繆，做好準備，使人民幣在未來國際化

、全球化競爭中處於有利的地位，為中國經濟發展和「一帶一路」服務，同時保持經濟穩定、防

止經濟危機。

有專家認為，在短期內Ｌｉｂｒａ這類數字貨幣雖然無法取代法定貨幣的地位，但從長期看

，其必然對現有國際貨幣和支付領域帶來影響和衝擊，中國政府及機構都應給予高度關注並積極

參與相關領域的研究和布局。（ｃａ）

