《經濟通通訊社１２日專訊》農業農村部辦公廳發布關於打擊和防範「炒豬」行為保障生豬
養殖業生產安全的通知，要求各地要加大對運輸、丟棄病死豬等行為的排查力度，發現疑似非洲
豬瘟癥狀的，要立即採取控制措施，按程序報告和處理，並對周邊環境進行嚴格消毒。各地一旦
發現「炒豬」行為要及時固定證據，依法依規嚴肅處理。（ｗｌ）
12/07/2019 15:02
【豬瘟來襲】農業農村部打擊防範「炒豬」行為，保障養殖生產安全
《經濟通通訊社１２日專訊》農業農村部辦公廳發布關於打擊和防範「炒豬」行為保障生豬
養殖業生產安全的通知，要求各地要加大對運輸、丟棄病死豬等行為的排查力度，發現疑似非洲
豬瘟癥狀的，要立即採取控制措施，按程序報告和處理，並對周邊環境進行嚴格消毒。各地一旦
發現「炒豬」行為要及時固定證據，依法依規嚴肅處理。（ｗｌ）
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