《神州縱橫－凌昆》對中美關係前景勿盲目樂觀

《神州縱橫》自習特Ｇ２０會後中美經貿關係處於膠著狀態，原有的經貿戰措施維持，但暫

未有新招出台，而重啟談判亦未有期。在此際前景充滿變數，不少評論卻似流於盲目樂觀，實況

為何應予客觀及切實了解，以便掌握最新形勢。



＊美方積極尋求習特會＊



習特會能召開已屬難得，雙方會談破裂後特朗普急切尋求與習會面以便打破僵局。主因是貿

戰帶來的問題引發了與日俱增的美國內部反對聲音，各界的強烈抗議令特朗普不得不為自己的政

治前途著想，再三思量如何緩衝中美間的尖銳矛盾。事前特朗普曾威脅若不能見習將對中國入口

實施更多關稅措施，其氣急敗壞卻又惡霸之情表露無遺。中方很遲才確認有峰會，且明言此非談

判而只是交換意見，實質是通過面對面會見清晰表達中方立場，讓美方勿再誤判。這些事態顯示

美國開始捱不住貿戰壓力，急於尋求下台階，並寄望習特會可為此帶來轉機。相反中方已較清晰

認知形勢，確定中美矛盾一時難解，故政治局常委汪洋之前在接見香港工商界代表時，便提醒對

中美鬥爭持久做好準備。在這認識下習特會的成果如何便可更易於掌握。峰會可說是帶來了一正

一負的兩大結果：正者是雙方同意不再增收懲罰性關稅，負方是未能很快地重啟談判，且中方開

出了頗辣的重啟條件。這情況表示雙方關稅戰可能已見頂，但其他鬥爭卻未必。



＊中美科技戰料持續＊



不再升級關稅戰反映美方作出了重要讓步，看來特朗普一直威脅增收３０００億美元中國入

口關稅的做法要劃上句號。事實上從美方聽證會的情況看反對聲浪極大，令特朗普難於下手，可

說是他對國內反對者的政治讓步，關稅戰打不下去了。相反中方未作任何讓步：美方不出招中方

便不會報復，何況中方也只餘下幾百億美元的美國貨可加收關稅。同時中方也暫時避負了要對

３０００億美元出口作重大調整，許多企業及就業可暫保平安。對全球來說中美關稅戰不升級也

應是個利好信息。另一方面，中美要重啟談判難度不少，雖然美方積極推動，但中方卻通過美媒

放風，開出了一些具體條件，特別是不再打壓華為等中企、全面取消懲罰性關稅和不能美國要中

國買甚麼中國便要買。特朗普亦鬆了口：表示可局部放寬對華為的禁制，如能落實便是又一項重

要讓步。可惜在這方面特朗普難有作為，他已無力抗衡美國鷹派的制華策略，不可能有重大的放

寬。因此中美間的科技戰料將持續，並拖累其他方面的談判也難有進度，而現有的關稅戰將要打

下去。《資深評論員 凌昆》

