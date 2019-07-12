【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶６７點子，報６﹒８７２５

《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６６２，較上個交易日升

１５點子，連升第二日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６７點子，報６﹒８７２５，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８６５８。

針對匯率問題，外交部發言人耿爽日前表示，美國財政部發表的報告沒有將中國列為匯率操

縱國，中方也多次重申不會搞競爭性的貨幣貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等

外部擾動，中方絕無此意。（ｃａ）

