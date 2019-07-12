【人行收水】人行逆回購１５連停，本周淨回籠２２００億元

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，受人行逆回購到期和稅期等因素影響，銀行體

系流動性總量有所下降，但仍處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作，為連續第１５個交易

日不開展逆回購。

公開市場今日有１０００億元（人民幣．下同）的逆回購到期，即淨回籠１０００億元。本

周累計淨回籠２２００億元，而上周累計淨回籠３４００億元，兩周累淨回籠５６００億元。

（ａｃ）

