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12/07/2019 09:21

【人行收水】人行逆回購１５連停，本周淨回籠２２００億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，受人行逆回購到期和稅期等因素影響，銀行體
系流動性總量有所下降，但仍處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作，為連續第１５個交易
日不開展逆回購。
　　公開市場今日有１０００億元（人民幣．下同）的逆回購到期，即淨回籠１０００億元。本
周累計淨回籠２２００億元，而上周累計淨回籠３４００億元，兩周累淨回籠５６００億元。
（ａｃ）

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