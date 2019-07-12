《經濟通通訊社１２日專訊》華為董事長梁華今日在深圳舉行的新聞發布會上重申，反對美
國將華為放入「實體清單」，並指這樣的決定對美國很多企業亦不利。梁華又透露，月底華為將
發布業績，上半年業績是增長的，收入亦同樣有所增長。
梁華又談到華為自主研發的「鴻蒙」系統，稱還未確定是否發展為手機系統。（ｅｙ）
12/07/2019 14:19
【華為動向】董事長梁華：華為上半年收入增長
《經濟通通訊社１２日專訊》華為董事長梁華今日在深圳舉行的新聞發布會上重申，反對美
國將華為放入「實體清單」，並指這樣的決定對美國很多企業亦不利。梁華又透露，月底華為將
發布業績，上半年業績是增長的，收入亦同樣有所增長。
梁華又談到華為自主研發的「鴻蒙」系統，稱還未確定是否發展為手機系統。（ｅｙ）
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