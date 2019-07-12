【華為風波】據報偉創力長沙工廠停產數月，主營華為手機組裝業務

《經濟通通訊社１２日專訊》據《財新網》報道，美資代工巨頭偉創力（Ｆｌｅｘ）位於長

沙望城經濟開發區的工廠已停產，該工廠主營華為手機組裝業務，自去年７月下線第一台華為手

機至今不足一年。

報道引述知情人士透露，自今年３月開始，偉創力一期項目的生產已經遭遇困頓，５月開始

停產。報道指出，偉創力一期項目目前仍有部分留守人員維持公司基本運轉。（ｅｙ）

