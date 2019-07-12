【貿易開戰】江西及內蒙古有意聯合組建國家稀土功能材料創新中心

《經濟通通訊社１２日專訊》江西省政府官網顯示，江西省工信廳和內蒙古自治區工信廳日

前召開座談會，雙方就聯合組建申報國家稀土功能材料創新中心達成了共識，並明確下一階段重

點任務。

中美經貿關係此前轉差，有輿論指中國應該限制稀土對美出口，以作為對付美國的籌碼。今

年６月初，發改委曾密集召開稀土行業座談會，分別邀請行業專家、企業和重點地區相關主管部

門負責人，就推動中國稀土產業高質量發展聽取意見建議。（ｅｙ）

