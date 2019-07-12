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12/07/2019 16:08

【聚焦數據】人行：６月Ｍ２按年持平於８﹒５％，低於預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，截至今年６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額
１９２﹒１４萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒５％，增速與上月末持平，比上年同期高
０﹒５個百分點，但低於市場預期的同比增８﹒６％。
　　狹義貨幣（Ｍ１）餘額５６﹒７７萬億元，同比增長４﹒４％，增速比上月末高１個百分點
，比上年同期低２﹒２個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒２６萬億元，同比增長
４﹒３％。上半年淨回籠現金６２８億元。（ｗｌ）

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