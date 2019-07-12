【聚焦數據】人行：６月新增人民幣貸款１﹒６６萬億，少於預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，６月份，人民幣貸款增加１﹒６６萬億元（人

民幣．下同），同比少增１７８６億元，少於市場預期的增１﹒７萬億元。６月末，本外幣貸款

餘額１５１﹒６萬億元，同比增長１２﹒５％。月末人民幣貸款餘額１４５﹒９７萬億元，同比

增長１３％，增速比上月末低０﹒４個百分點，比上年同期高０﹒３個百分點。

上半年人民幣貸款增加９﹒６７萬億元，同比多增６４４０億元。分部門看，住戶部門貸款

增加３﹒７６萬億元，其中，短期貸款增加１萬億元，中長期貸款增加２﹒７５萬億元；非金融

企業及機關團體貸款增加６﹒２６萬億元，其中，短期貸款增加１﹒４７萬億元，中長期貸款增

加３﹒４８萬億元，票據融資增加１﹒１８萬億元；非銀行業金融機構貸款減少３５６５億元。

６月末，外幣貸款餘額８１８７億美元，同比下降４﹒２％。上半年外幣貸款增加２３８億

美元，同比多增６８億美元。６月份，外幣貸款減少８０億美元，同比少減７１億美元。



＊６月末人民幣存款餘額增速持平於８﹒４％＊



存款方面，６月末，本外幣存款餘額１９２﹒７９萬億元，同比增長８﹒１％。月末人民幣

存款餘額１８７﹒５７萬億元，同比增長８﹒４％，增速與上月末和上年同期持平。

上半年人民幣存款增加１０﹒０５萬億元，同比多增１﹒０５萬億元。其中，住戶存款增加

６﹒８２萬億元，非金融企業存款增加１﹒８４萬億元，財政性存款增加６８２７億元，非銀行

業金融機構存款減少１﹒１３萬億元。６月份，人民幣存款增加２﹒２７萬億元，同比多增

１７１０億元。

６月末，外幣存款餘額７６００億美元，同比下降３﹒７％。上半年外幣存款增加３２５億

美元，同比多增３４３億美元。６月份，外幣存款增加９９億美元，同比多增２１７億美元。（

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