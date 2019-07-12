《經濟通通訊社１２日專訊》中國海關總署公布，按人民幣計價，今年上半年中國外貿進出
口總值１４﹒６７萬億元，比去年同期增３﹒９％。其中出口７﹒９５萬億元，增長６﹒１％；
進口６﹒７２萬億元，增長１﹒４％；貿易順差１﹒２３萬億元，擴大４１﹒６％。（ｃａ）
12/07/2019 15:05
【聚焦數據】中國上半年以人民幣計出口增６﹒１％進口增１﹒４％
《經濟通通訊社１２日專訊》中國海關總署公布，按人民幣計價，今年上半年中國外貿進出
口總值１４﹒６７萬億元，比去年同期增３﹒９％。其中出口７﹒９５萬億元，增長６﹒１％；
進口６﹒７２萬億元，增長１﹒４％；貿易順差１﹒２３萬億元，擴大４１﹒６％。（ｃａ）
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