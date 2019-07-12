《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，今年上半年原油和煤等大宗商品進口量增加，
鐵礦砂、大豆進口量有所減少。其中，進口原油２﹒４５億噸，增加８﹒８％；煤炭１﹒５４億
噸，增加５﹒８％；天然氣４６９２萬噸，增加１１﹒６％。此外，進口鐵礦砂４﹒９９億噸，
減少５﹒９％；大豆３８２７萬噸，減少１４﹒７％。（ｃａ）
12/07/2019 15:28
【聚焦數據】中國上半年原油等大宗商品進口增，大豆進口減１５％
《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，今年上半年原油和煤等大宗商品進口量增加，
鐵礦砂、大豆進口量有所減少。其中，進口原油２﹒４５億噸，增加８﹒８％；煤炭１﹒５４億
噸，增加５﹒８％；天然氣４６９２萬噸，增加１１﹒６％。此外，進口鐵礦砂４﹒９９億噸，
減少５﹒９％；大豆３８２７萬噸，減少１４﹒７％。（ｃａ）
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