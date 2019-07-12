【聚焦人幣】人行回應Ｌｉｂｒａ：不論法定還是虛擬貨幣均需監管

《經濟通通訊社１２日專訊》對於臉書（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）發行貨幣項目Ｌｉｂｒａ，人

民銀行辦公廳主任周學東指出，人民銀行對此也比較關注。不管是法定貨幣，還是近年來出現的

虛擬貨幣，有一點是形成共識的，即一定要接受監管，比如反洗錢、反恐怖融資、信息保護等方

面的監管。在中國，法定貨幣是人民幣，只有人民幣具有法償性。（ｃａ）

