《經濟通通訊社１２日專訊》對於臉書（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）發行貨幣項目Ｌｉｂｒａ，人
民銀行辦公廳主任周學東指出，人民銀行對此也比較關注。不管是法定貨幣，還是近年來出現的
虛擬貨幣，有一點是形成共識的，即一定要接受監管，比如反洗錢、反恐怖融資、信息保護等方
面的監管。在中國，法定貨幣是人民幣，只有人民幣具有法償性。（ｃａ）
12/07/2019 17:22
【聚焦人幣】人行回應Ｌｉｂｒａ：不論法定還是虛擬貨幣均需監管
《經濟通通訊社１２日專訊》對於臉書（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）發行貨幣項目Ｌｉｂｒａ，人
民銀行辦公廳主任周學東指出，人民銀行對此也比較關注。不管是法定貨幣，還是近年來出現的
虛擬貨幣，有一點是形成共識的，即一定要接受監管，比如反洗錢、反恐怖融資、信息保護等方
面的監管。在中國，法定貨幣是人民幣，只有人民幣具有法償性。（ｃａ）
|生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
|生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
|FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
|生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
|國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
|樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰