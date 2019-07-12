【數據解讀】分析：６月出口降幅溫和，進口跌勢超預期顯內需疲弱

《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，以美元計，６月出口同比由升轉跌１﹒３％，

好過市場預期的下跌２％；進口同比下跌７﹒３％，遠差過預期的跌４﹒５％，但仍比上月跌

８﹒５％的跌幅有所收窄。

西南證券宏觀團隊楊業偉、張偉指出，數據顯示內外需均走弱，隨著全球經濟放緩，出口呈

現出持續放緩態勢，而內需走弱帶動進口增速繼續疲弱，同時也受去年低基數因素推動。進口更

快速度的放緩推動貿易順差擴大，全球經濟放緩環境下出口將持續回落，中美貿易戰加碼導致轉

口貿易增加，而內需放緩帶動進口持續疲弱。

華泰宏觀團隊李超認為，進口數據的走弱在一定程度上反映出中國內需的下行風險，目前政

策仍以托底為主，具體還應重點關注７月底的政治局會議。出口增速高於預期，可能是因為中國

對非美國家的出口增速尚好，部分抵消對美出口的負效應，這在人民幣貶值的情況下會更為突出

。中國貿易差額主要取決於出口和進口回落的速度，如果全球經濟回落風險和中美貿易摩擦的風

險更大，那麼可能會制約出口增速從而導致我國貿易順差收窄，如果內需不振，從而限制進口增

速，並且回落幅度快於出口增速，那麼可能會導致「衰退式」順差。

浙商銀行金融市場部宏觀策略分析師蔡浩預計，出口下半年的形勢依然嚴峻，而進口方面，

對美進口，尤其是對美農產品進口，下半年可能會有所提速。從數據的變化來看，６月進出口數

據與預期相差不大，對債市的影響相對中性。（ｃａ）

