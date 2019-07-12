【ＦＯＣＵＳ】港口、農民俱傷，華府鷹派擬打「伊朗牌」

【ＦＯＣＵＳ】中國海關總署周五（１２日）稍後將揭盅６月進出口數據，市場預計兩者將

錄同比分別下跌４﹒５％及２％，以反映侵侵５月初「反面」引致的衝擊。在此之前，美國最繁

忙的兩大港口６月總進口數量錄同比跌５﹒１％，先行顯示貿易戰負面效應。

面對競逐２０２０連任已經「開波」的侵侵，北京似乎愈來愈顯氣定和企硬，商務部周四

（１１日）就已重啟磋商強調，「中方三個核心關切問題必須得到妥善的解決」，而侵侵同日就

發推抱怨，中國沒買農產品讓人失望。鑒於中國狠打農業州的策略，華爾街正減少對美農的貸款

；另有消息指，華府鷹派正擬另闢戰場，就中國「違規」進口伊朗石油推動制裁。



＊侵侵抱怨，中國未採購農產品讓人失望＊



內地６月外貿數據尚未揭盅，美國港口就先「感冒」，最繁忙的、對華海上貿易排名居首的

洛杉磯及長灘碼頭綜合體，上月入境的進口標準貨櫃數量（ＴＥＵ）同比跌５﹒１％。侵侵５月

１０日對２０００億中國貨加徵２５％關稅，似正推升美國核心通脹，６月環比增０﹒３％，為

去年１月以來最快，其中，家居用品和經營指數漲０﹒８％，為１９９１年２月以來最大漲幅。

苦果不單如此，６月２９日習特會後迫不及待發推稱，「中國將購買數量巨大的食品和農產

品，而且他們很快就會開始，幾乎馬上就開始」的侵侵，周四最新指，「中國讓我們感到失望，

因為他們沒有像他們所說的那樣從我們偉大的農民手中購買農產品。希望他們很快就會開始！」

但分析就指，除非磋商取得實質進展，否則北京不會再如年初時一出手即數以十萬噸級般天真。

隨著侵侵上月１８日宣布正式競逐連任，掌握時間優勢的北京似愈來愈顯氣定和企硬。由於

農民是侵侵２０１６年勝出的關鍵力量，加上美國最大的農產品私人公司Ｃａｒｇｉｌｌ，剛公

布的季度業績錄４年來最大下滑，如中美遲遲未能達成協議，且關稅措施仍生效，政治搖擺州如

愛荷華、賓夕法尼亞大有可能轉撐民主黨候選人。



＊「加徵關稅」戰場或轉「實體制裁」＊



令侵侵頭痕的還包括「拜高踩低」的華爾街。儘管他已兩度推出逾百億美元的農業補貼計劃

，但若以今年首３月計，美國前３０大銀行的對農貸款降至２０１５年來最低；預計美國農業總

債務今年將達４２７０億美元，或觸及８０年代農業危機以來最高水平。

侵侵因民調落後而主動致電大大，此後雙方於大阪達成重啟磋商及關稅戰暫停火，現時談判

剛剛重啟，若再以加關稅要脅顯然並不現實。鑒於此，華府鷹派正擬另闢戰場，就中國「違規」

進口伊朗石油推動制裁。

自華府５月廢止對中國等８個國家和地區自伊朗進口石油的豁免權後，北京據報仍不顧美國

禁令自伊朗進口了百万桶石油，此舉無疑削弱侵侵通過石油禁運向伊朗核計劃施壓的效果。最新

消息指，以國家安全顧問博爾頓為首的鷹派，正在推動對部分進口伊朗石油的中國實體實施制裁

。倘若真的實施，勢令貿談更複雜化。

而中國商務部周四則透露，「不可靠實體清單制度」細節將於近期發布，「鬥加徵關稅」戰

場或轉為「鬥實體制裁」戰場，市場勿因停火及減息消息而掉以輕心。（經濟通通訊社 俞瑾）

