【聚焦數據】人行：６月社融增量２﹒２６萬億人幣，高於預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，初步統計，６月份社會融資規模增量為

２﹒２６萬億元（人民幣．下同），比上年同期多７７０５億元，高於市場預期的增１﹒９萬億

元。上半年社會融資規模增量累計為１３﹒２３萬億元，比上年同期多３﹒１８萬億元。

上半年，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１０﹒０２萬億元，同比多增１﹒２６萬億元；

對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加９７億元，同比多增２２２億元；委托貸款減少

４９３３億元，同比少減３０７０億元；信托貸款增加９２８億元，同比多增２８１５億元；未

貼現的銀行承兌匯票減少３８９億元，同比少減２３２７億元；企業債券淨融資１﹒４６萬億元

，同比多４３８２億元；地方政府專項債券淨融資１﹒１９萬億元，同比多８２５８億元；非金

融企業境內股票融資１２０５億元，同比少１３０６億元。

從結構看，上半年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的７５﹒８％，同比低

１１﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比０﹒１％，同比高０﹒２個百分

點；委托貸款佔比－３﹒７％，同比高４﹒３個百分點；信托貸款佔比０﹒７％，同比高２﹒６

個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比－０﹒３％，同比高２﹒４個百分點；企業債券佔比

１１％，同比高０﹒８個百分點；地方政府專項債券佔比９％，同比高５﹒４個百分點；非金融

企業境內股票融資佔比０﹒９％，同比低１﹒６個百分點。（ｗｌ）

