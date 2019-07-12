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12/07/2019 16:28

【聚焦數據】人行：６月社融增量２﹒２６萬億人幣，高於預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，初步統計，６月份社會融資規模增量為
２﹒２６萬億元（人民幣．下同），比上年同期多７７０５億元，高於市場預期的增１﹒９萬億
元。上半年社會融資規模增量累計為１３﹒２３萬億元，比上年同期多３﹒１８萬億元。
　　上半年，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１０﹒０２萬億元，同比多增１﹒２６萬億元；
對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加９７億元，同比多增２２２億元；委托貸款減少
４９３３億元，同比少減３０７０億元；信托貸款增加９２８億元，同比多增２８１５億元；未
貼現的銀行承兌匯票減少３８９億元，同比少減２３２７億元；企業債券淨融資１﹒４６萬億元
，同比多４３８２億元；地方政府專項債券淨融資１﹒１９萬億元，同比多８２５８億元；非金
融企業境內股票融資１２０５億元，同比少１３０６億元。
　　從結構看，上半年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的７５﹒８％，同比低
１１﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比０﹒１％，同比高０﹒２個百分
點；委托貸款佔比－３﹒７％，同比高４﹒３個百分點；信托貸款佔比０﹒７％，同比高２﹒６
個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比－０﹒３％，同比高２﹒４個百分點；企業債券佔比
１１％，同比高０﹒８個百分點；地方政府專項債券佔比９％，同比高５﹒４個百分點；非金融
企業境內股票融資佔比０﹒９％，同比低１﹒６個百分點。（ｗｌ）

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