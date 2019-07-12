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12/07/2019 16:34

【聚焦數據】人行：６月末社會融資規模存量按年增１０﹒９％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，初步統計，６月末社會融資規模存量為
２１３﹒２６萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒９％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１４４﹒７１萬億元，同比增長１３﹒２％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２１萬億元，同比下降１２﹒４％；委托貸款餘
額為１１﹒８９萬億元，同比下降９﹒９％；信托貸款餘額為７﹒８８萬億元，同比下降
４﹒９％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒７７萬億元，同比下降９﹒６％；企業債券餘額為
２１﹒２８萬億元，同比增長１１﹒２％；地方政府專項債券餘額為８﹒４５萬億元，同比增長
４４﹒７％；非金融企業境內股票餘額為７﹒１３萬億元，同比增長３﹒３％。
　　從結構看，６月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６７﹒９％，同比高１﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１％，同
比低０﹒３個百分點；委托貸款餘額佔比５﹒６％，同比低１﹒３個百分點；信托貸款餘額佔比
３﹒７％，同比低０﹒６個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒８％，同比低０﹒４個
百分點；企業債券餘額佔比１０％，同比高０﹒１個百分點；地方政府專項債券餘額佔比４％，
同比高１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒３個百分點。（ｗｌ）

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