【聚焦數據】人行：６月末社會融資規模存量按年增１０﹒９％

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，初步統計，６月末社會融資規模存量為

２１３﹒２６萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒９％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１４４﹒７１萬億元，同比增長１３﹒２％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２１萬億元，同比下降１２﹒４％；委托貸款餘

額為１１﹒８９萬億元，同比下降９﹒９％；信托貸款餘額為７﹒８８萬億元，同比下降

４﹒９％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒７７萬億元，同比下降９﹒６％；企業債券餘額為

２１﹒２８萬億元，同比增長１１﹒２％；地方政府專項債券餘額為８﹒４５萬億元，同比增長

４４﹒７％；非金融企業境內股票餘額為７﹒１３萬億元，同比增長３﹒３％。

從結構看，６月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的

６７﹒９％，同比高１﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１％，同

比低０﹒３個百分點；委托貸款餘額佔比５﹒６％，同比低１﹒３個百分點；信托貸款餘額佔比

３﹒７％，同比低０﹒６個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒８％，同比低０﹒４個

百分點；企業債券餘額佔比１０％，同比高０﹒１個百分點；地方政府專項債券餘額佔比４％，

同比高１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒３個百分點。（ｗｌ）

