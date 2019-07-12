《師傅教路－黃瑋傑》物管股資金追捧，業務依賴單一開發商存風險

《師傅教路》今日（１２日）有一隻物管股和泓服務（０６０９３）掛牌買賣，最高價見到

２﹒２３元，較招股價１﹒２８元高出逾七成。與其他物管公司一樣，和泓服務主要通過提供三

類服務獲取收入，分別是物業管理服務、社區相關服務、物業開發商相關服務。集團現時總共管

理３４個項目，包括擁有配套商業物業的高端住宅社區，以及其他類型公共設施，截至２０１８

年１２月３１日的總訂約建築面積為８２０萬平方米。



＊個別股份發盈喜刺激股價＊



近期物管股備受資金追捧，個別股份如碧桂園服務（０６０９８）、雅生活服務

（０３３１９）及永升生活服務（０１９９５）都相繼創新高價。除了因為業務具經濟抗逆性外

，相信亦受到個別股份發出盈喜所刺激，例如雅生活服務預期截至２０１９年６月３０日止六個

月之股東應佔溢利，將較２０１８年同期錄得超過５０％的大幅增長。永升生活服務更預計截至

２０１９年６月３０日止六個月之綜合純利按年增加超過９０％。



＊永升生活併購擴業務範疇＊



雅生活服務與永升生活服務中期盈利大幅增長，都因為物業管理在管面積增加及增值服務所

產生的收入上升所致。事實上，大部分物管公司都得到相關開發商的支持或通過併購和戰略合作

，以擴大物業管理在管面積。以永升生活服務為例，一方面得到旭輝集團（００８８４）的支持

，另一方面亦與其他開發企業如蘇州高新地產集團、山東福漢集團等達成戰略合作，將優先獲取

該等企業開發的物業管理權。

上月中，永升生活服務宣布擬以４﹒６２億元人民幣收購青島雅園物業管理公司５５％股權

。該目標集團的項目主要位於青島、南京、上海、瀋陽、濰坊、南昌及蘇州等一線及二線中國城

市，而且均為高端物業的物業管理項目，當中包括商業及辦公大樓。完成收購後，永升生活將可

擴大業務營運地域範圍，及令業務範疇更多元化。

另一個需要注意的風險，是對開發商的依賴度，以和泓為例，於截至２０１６年、２０１７

年及２０１８年１２月３１日止年度，其就和泓置地集團所開發的物業產生的物業管理服務收益

分別佔物業管理服務產生收益的９７﹒３％、９６﹒３％及９５﹒９％。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

