【企業盈警】ＵＴＳ（０６１１３）料中期純利降逾３２％

《經濟通通訊社１２日專訊》ＵＴＳ（０６１１３）發盈警，預期截至６月３０日止中期純

利與去年同期的純利９０９萬令吉將下降約３２﹒４％，即約６１４﹒５萬令吉。

該集團指純利下降主因馬來西亞業務收入下降，其中受累於保險及其他界別的客戶特別是慈

善組織預訂的服務座席數量減少所致。

儘管如此，該集團指整體營運仍然維持良好及完整，整體財務狀況亦保持穩健。

該集團預期於８月底或前後公布業績。（ｗｈ）

