【企業盈喜】民銀資本（０１１４１）料中期盈利增不少於３５％

《經濟通通訊社１２日專訊》民銀資本（０１１４１）發盈喜，預期截至６月３０日止中期

盈利比去年同期純利約１億元增長不少於３５％，即約１﹒３５億元。

該集團指中期溢利增加主因整體業務增長，包括債券資本市場業務、投資銀行業務、資產管

理業務及投融資業務。該集團預期於８月２７日或之前公布業績。（ｗｈ）

