《日入而息》內地出口轉跌，傳百威或延上市，港股全周跌３０３點

《今天重點》﹡６月美元計出口跌１﹒３％，進口跌７﹒３％差預期；中國上半年以人民幣

計出口增６﹒１％進口增１﹒４％；海關表示上半年進出口總體平穩，基本

面沒有改變；上半年中美貿易總值１﹒７５萬億元人民幣，降９％；中美經

貿摩擦對外貿帶來壓力，但影響總體可控；海關回應進口放緩：要綜合分析

，從大勢上去把握

﹡人行表示６月Ｍ２按年持平於８﹒５％，低於預期；６月新增人民幣貸款

１﹒６６萬億，少於預期；６月社融增量２﹒２６萬億人幣，高於預期；

６月末社會融資規模存量按年增１０﹒９％；人行官員表示Ｍ２平穩，體現

穩健貨幣政策保持鬆緊適度

﹡傳百威亞太（１８７６）難以定價，或延遲ＩＰＯ

﹡中原ＣＣＬ創新高後按周回落０﹒３８％



《即日市況》﹡美減息預期未降溫，港股收升３９點報２８４７１，十天線得而復失



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒４４％，成交冰封僅３３００億人幣



《美元匯價》﹡聯儲本月料降息２５基點，歐元短期仍看反彈；歐元最新報１﹒１２５６

╱５７，日圓最新報１０８﹒３３╱３６



《公司業績》﹡ＥＣＩ（０８０１３）季度溢利增加２２％至２８﹒８萬元，不派息

﹡貴州茅台上半年淨利１９９億元人民幣，按年增２６﹒２％



《公司資訊》﹡安樂工程集團（０１９７７）潘樂陶稱豪宅物業需否申報問我太太，不清楚

股權集中

﹡ＢＣ科技集團（００８６３）委任行政總裁及董事會副主席

﹡中行（０３９８８）回應ＡＰＰ客戶私隱政策：持續強化客戶隱私保護措施

﹡平保（０２３１８）戰略入股在線教育獨角獸ｉＴｕｔｏｒＧｒｏｕｐ

﹡民行（０１９８８）主要股份中國泛海解押及質押Ａ股

﹡永利澳門（０１１２８）永利皇宮擴建，首階段涉１５６億元

﹡復星旅遊（０１９９２）考慮對英國老牌旅遊集團資本重組提出建議

﹡匯控股（００００５）核數師表示范寧目標進取或增管理層造數風險；匯豐

為ＰａｙＭｅ企業客戶推出永久二維碼，加快商戶收款速度

﹡電視廣播（００５１１）對寶礦力抽廣告感遺憾，堅決反對以商業手段干預

新聞自由

﹡蒙牛（０２３１９）發行５億美元票息３厘債券，為貸款再融資

﹡毅高（０８２１８）配售最多９４０﹒８萬元換股債，投資餐飲業務

﹡友聯租賃（０１５６３）子公司提訴訟，索償６２７３萬元人民幣

﹡偉易達（００３０３）貿易戰影響不大，或轉移生產線到馬來西亞

﹡中糧肉食（０１６１０）次季生鮮豬肉銷量按年跌１３﹒４％

﹡高山企業（００６１６）計劃售６８０萬股中駿集團，料所得銷售款項

１０７３萬元

﹡嘉華國際（００１７３）委任聶潤榮為獨立非執董

﹡天立教育（０１７７３）與隆陽區楊柳民族中學訂立共建協議，冀提升企業

形象



《國企紅籌》﹡中鋁國際（０２０６８）已發１０億元人民幣短期債券，年利率３﹒５％

﹡五礦地產（００２３０）上半年簽約銷售額升４６﹒３％



《神州民企》﹡大生農業（０１１０３）被判須還欠款近１﹒４億元人民幣擬上訴

﹡中國全通（００６３３）訂備忘配股佔擴大股本逾３０％

﹡中國動向（０３８１８）次季Ｋａｐｐａ店舖同店銷售錄低單位數跌幅

﹡特步（０１３６８）第二季同店銷售錄低雙位數增長

﹡復星醫藥（０２１９６）治療慢性乙型肝炎新藥獲台灣衛生福利部同意臨床

試驗



《中國要聞》﹡周小川稱中國需提前準備使人民幣成強勢貨幣

﹡中國上半年以人民幣計出口增６﹒１％進口增１﹒４％

﹡中國上半年原油等大宗商品進口增，大豆進口減１５％

﹡海關表示上半年進出口總體平穩，基本面沒有改變；上半年中美貿易總值

１﹒７５萬億元人民幣，降９％；中美經貿摩擦對外貿帶來壓力，但影響總

體可控；海關回應進口放緩：要綜合分析，從大勢上去把握

﹡內地ＧＤＰ下周一揭盅，貿戰未明增速放緩情況或惡化

﹡農業農村部打擊防範「炒豬」行為，保障養殖生產安全

﹡北京出台十三條措施發展「夜京城」

﹡北京畢業生見習期可申請每月２２００元補貼

﹡李克強稱確保２０３０年二氧化碳排放總量大幅下降

﹡駐中證監紀檢監察組集體約談發行部領導班子

﹡中國民航局支持上海提升航空樞紐地位

﹡調查指近半投資者預計內地物業價格今年將繼續上漲

﹡中興與中電信息簽署５Ｇ合作，攜手打造智慧城市

﹡２０城一日推出４８地，一二線城市啟新一輪供地潮

﹡中金表示收緊地產融資是為地價降溫，料下半年按揭受管

﹡汽車流通協會表示上半年全國二手車交易按年增３﹒９％

﹡亞投行首屆域外年會盧森堡召開，聚焦亞歐互聯互通

﹡中證監核准中歐基金在港收購中睿資產

﹡信通院表示６月內地手機總出貨量同比下降６﹒３％

﹡商務部表示印度對中國產不銹鋼卷板發起反傾銷調查

﹡天津城投公司傳推遲發行美元債，投資者對津企有疑慮

﹡人行逆回購１５連停，本周淨回籠２２００億元；６月Ｍ２按年持平於

８﹒５％，低於預期；６月新增人民幣貸款１﹒６６萬億，少於預期；６月

社融增量２﹒２６萬億人幣，高於預期；６月末社會融資規模存量按年增

１０﹒９％；人行官員表示Ｍ２平穩，體現穩健貨幣政策保持鬆緊適度；人

行官員表示銀行表外資金大幅下降狀況明顯緩和

﹡諾亞財富不再回應與京東爭拗，僅稱產品經營整體健康

﹡ＭＳＣＩ回應科創板會否納入指數：正密切關注

﹡上交所表示貫徹司法保障要求，審慎開展科創板上市審核

﹡內地２７家險企密集參與科創板打新

﹡國信證券分析師在微信群發表不當言論被處罰

﹡瀚川智能等７家公司今日申購

﹡美財政部否認財長曾促企業尋求華為黑名單豁免權

﹡董事長梁華稱華為上半年收入增長

﹡特朗普推文稱對中國沒買美國農產品感失望

﹡內地上半年對香港進口增近３２％，出口下降０﹒８％

﹡６月美元計出口跌１﹒３％，進口跌７﹒３％差預期

﹡據報偉創力長沙工廠停產數月，主營華為手機組裝業務

﹡江西及內蒙古有意聯合組建國家稀土功能材料創新中心

﹡中證監表示正核實針對新城控股舉報信所涉內容；中證監對５宗私募基金違

法案件作行政處罰

﹡內地擬對網約車實行市場調節價，可有政府指導價

﹡發改委表示房企發外債只限置換一年內到期中長期境外債

﹡高力國際預計下半年上海寫字樓租金仍有下調壓力；高力國際汪蓓稱大型房

地產企業融資環境幾無變化

﹡進出口銀行金融債券首次登陸交易所市場



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０８２４﹒３５點



《其他消息》﹡陳帆稱項目時間表會在廣納民意後作最後決定

﹡金管局表示６月份外匯基金境外資產增加５１１億元；６月收到１４３宗銀

行投訴個案

﹡證監會禁止輝立證券前客戶主任宋鵬重投業界１０個月

﹡深股通額度全日用近７﹒９億元；滬股通額度全日用逾９億元，陸股通淨買

入近１４﹒６億

﹡花旗銀行下月起將取消兩項理財及戶口服務月費

﹡香港會計師公會「最佳企業管治大獎」接受報名

﹡淡馬錫表示在華投資組合佔總量２６％，與新加坡持平

﹡中原ＣＣＬ創新高後按周回落０﹒３８％

﹡美聯表示本周末預約睇樓量按周升１﹒９％，連升四周

﹡測量師表示啟德地皮下周五截標，估值１３５﹒７１億元



《移交逃犯》﹡王永平稱應民主化立法會，李家超和鄭若驊應問責辭職

﹡民陣將就警６１２驅散中信大廈外合法集會提司法覆核

﹡政府稱從無定性暴動，民陣展警反對通知書證曾稱暴動

﹡蔣麗芸稱曾考慮提出設獨立委員會，惟憂再陷紛爭作罷

﹡據報新加坡警告金融機構勿趁政治動盪從香港搶生意

﹡陳帆回應各區設「連儂牆」：若和平理性地表達會尊重

﹡楊岳橋再去信林鄭促發同意書提域外法權草案到立會

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