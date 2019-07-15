《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７３３２．０３ 升 ２４３．９５點╱０．９０％
標普５００ ３０１３．７７ 升 １３．８６點╱０．４６％
納斯達克 ８２４４．１５ 升 ４８．１０點╱０．５９％
倫敦富時１００ ７５０５．９７ 跌 ３．８５點╱０．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １２３２３．３２ 跌 ８．８０點╱０．０７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５７２．８６ 升 ２０．９１點╱０．３８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．９０，歐元兌美元１．１２７３
15/07/2019 07:46
《日出而作》百威亞太取消上市，Ｌｉｂｒａ或納入管制比特幣波動
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７３３２．０３ 升 ２４３．９５點╱０．９０％
標普５００ ３０１３．７７ 升 １３．８６點╱０．４６％
納斯達克 ８２４４．１５ 升 ４８．１０點╱０．５９％
倫敦富時１００ ７５０５．９７ 跌 ３．８５點╱０．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １２３２３．３２ 跌 ８．８０點╱０．０７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５７２．８６ 升 ２０．９１點╱０．３８％
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